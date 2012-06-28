В Нижнем Тагиле полным ходом идет операция «Чистый воздух»: оштрафованных уже набралось немало

Итак, сотрудники ГИБДД расположились недалеко от моста наСерова. При себе у них был специальный прибор дымомер, предназначенный длязамеров «дымности» автомобилей на дизельном топливе. Это, как правило, грузовойтранспорт, на который, сегодня и велась охота.

Для многих покажется неудивительным, но первый же «Камаз»,судя по замерам, превышал выбросы газов. Как пояснили сотрудники ГИБДД, понормативам выхлоп не должен превышать 2,5 пунктов, тогда данные по грузовикупоказали 2,7. Тут же на месте водителю был выписан штраф.

Водители, управляющие технически несправными транспортнымисредствами, будут привлекаться к административной ответственности по статье8.23, штраф в этом случае предусмотрен в размере 100 рублей. Если машинапринадлежит юридическому лицу, то владелец тоже будет привлечен уже по статье8.22, штраф будет 500 рублей сотрудник ГИБДД.

Сами сотрудники сетуют на то, что штрафы небольшие,однако оперативно-профилактические мероприятия будут проводиться еще до 30августа. Добавим, что акция началась 20 мая, и за прошедший период привлечены кответственности 10 водителей и 5 должностных лиц, не считая сегодняшнегомероприятия.