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Юные туристы, геологи и экологи соберутся на масштабный фестиваль «Исследователи Земли»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юные туристы, геологи и экологи соберутся на масштабный фестиваль «Исследователи Земли»

28 июня 2012, 09:38ОбществоЕвгения
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