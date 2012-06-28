Юные туристы, геологи и экологи соберутся на масштабный фестиваль «Исследователи Земли»

На протяжении шести дней, с 28 июня по 2 июля, ребята будут жить в походных условиях и проходить этапы соревнований и конкурсов. В программе — велоралли, триал, водная дистанция на байдарках, катамаранах, соревнование по разведению костра и установки палатки, соревнования по геологическому маршруту, экспедиционный маршрут «Тропой экологических проблем», конкурс краеведов «Знатоки Урала», маршрут выживания.

Фестиваль пройдет в селе Коминки Богдановичского района, на спортивной базе «Березка».

Этот фестиваль не только один из самых крупных по составу, но и фактически самый старый — он проводится с 1946 года. С 1999 года главным организатором его выступает отделение туризма и краеведения Дворца молодежи.