Юные туристы, геологи и экологи соберутся на масштабный фестиваль «Исследователи Земли»
Сегодня, 28 июня, состоится открытие самого масштабного в Свердловской области туристического фестиваля-слета — «Исследователи Земли». На фестиваль съедется более 50 команд — это 500 юных туристов, геологов и экологов в возрасте от 12 до 18 лет из Екатеринбурга, Алапаевска, Богдановича, Верхней Пышмы, Ирбита, Красноуфимска и других городов. Дворец молодежи Екатеринбурга представит три команды.
На протяжении шести дней, с 28 июня по 2 июля, ребята будут жить в походных условиях и проходить этапы соревнований и конкурсов. В программе — велоралли, триал, водная дистанция на байдарках, катамаранах, соревнование по разведению костра и установки палатки, соревнования по геологическому маршруту, экспедиционный маршрут «Тропой экологических проблем», конкурс краеведов «Знатоки Урала», маршрут выживания.
Фестиваль пройдет в селе Коминки Богдановичского района, на спортивной базе «Березка».
Этот фестиваль не только один из самых крупных по составу, но и фактически самый старый — он проводится с 1946 года. С 1999 года главным организатором его выступает отделение туризма и краеведения Дворца молодежи.
Программа фестиваля вызывает большой интерес — как у учащихся, так и у педагогов, занимающихся туристско-краеведческой деятельностью. Для реализации мероприятий фестиваля созданы благоприятные условия: нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое и информационное сопровождение. Команды-призеры рекомендуются для участия в мероприятиях федерального уровня. Участникам фестиваля, выполнившим спортивные нормативы, присваиваются разряды по спортивному ориентированию и туризму.