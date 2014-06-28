Характеристика популярных видов фундамента

Если вы хотите начать строить недорогие дома из клееного бруса, то первым делом вам необходимо подумать над выбором того или иного фундамента. Как известно, конструкция предполагаемого жилого объекта и глубина могут зависеть от многих факторов. Например, огромное значение имеет рельеф выбранной местности, общий вес вашей конструкции, а также грунтовые воды. На сегодняшний день многие застройщики отдают предпочтение ленточному, столбчатому и свайному фундаменту. Если пользователи все еще не знакомы с вышеперечисленными разновидностями, то теперь у них все еще есть шанс прочитать достоверную информацию.

Ленточный фундамент - это непрерывная конструкция, которая состоит из железобетона. По мнению экспертов в области строительства, она проходит под внешними и внутренними несущими стенами. В свою очередь, ширина армированной ленты обычно незначительно превышает общую ширину всего деревянного здания. Также ее рекомендуется укладывать на специальную песчаную подушку. Если вы приняли решение возводить именно ленточный фундамент, то велика вероятность того, что нагрузка перераспределится. Также данный тип позволяет избежать нежелательной деформации основания загородного дома, особенно, в морозные дни. Если вы никак не можете решиться с выбором фундамента, то лучше оставьте эту сложную работу профессионалам. Вам нужно только заказать дом из бруса под ключ.

Столбчатый фундамент будет идеален, но только, если предполагается возведение жилого объекта на пучинистом грунте. Кроме того, застройщикам следует учитывать еще одно важное условие - данная недвижимость не должна включать в себя подвальные помещения. Установку столбов желательно осуществлять на песчаную подушку. Оптимальное расстояние между ними - это 2-3 метра. Они должны быть расположены в тех местах, где пересекаются стены. Именно здесь специалисты фиксируют наибольшую нагрузку.