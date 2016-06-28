Директор Карпинского дома-интерната получила выговор за массовое отравление детей-инвалидов

60 детей отравились пищей, которой их кормили. Половина из них госпитализирована в период с 31 марта по 5 апреля 2016 года. Врачами выявлен диагноз – сальмонеллез. Прокуратура провела комплексную проверку детского учреждения. В ходе проверки обнаружены многочисленные нарушения в работе сотрудников пищеблока. Сотрудники прокуратуры отметили некачественное мытье посуды, нарушение правил хранения продуктов и технологии приготовления блюд. В учреждении наблюдались перебои водоснабжения.

Были обнаружены нарушения санитарных норм размещения детей. В группах численность воспитанников превышала норму более чем в 2 раза. Вместо положенных 8 человек в специальных группах находились 22 ребенка.

Руководство детского учреждения нарушало запрет на работу людей, имеющих судимость. Обнаружилось, что в доме-интернате приняты на работу и трудятся 2 санитарки, которые раньше привлекались к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья.

По результатам проведенной проверки и выявленным нарушениям в Министерство социальной политики области внесено представление. Директор дома-интерната Елена Железнякова приказом министра социальной политики Андрея Злоказова получила выговор за нарушение прав детей. Во время проведения комиссии все нарушения в работе дома-интерната исправлены, права детей на благоприятные условия были восстановлены.

Следует отметить, что Роспотеребнадзор и ранее обнаруживал нарушения в Карпинском доме-интернате.

По фактам нарушения законодательства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших массовое отравление людей.