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Директор Карпинского дома-интерната получила выговор за массовое отравление детей-инвалидов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Директор Карпинского дома-интерната получила выговор за массовое отравление детей-инвалидов

28 июня 2016, 09:00Общество
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