Голый трёхлетний малыш гулял в одиночестве по улицам Верхней Пышмы

Родители оставили ребёнка под присмотром племянника-подростка. Он проспал момент, когда малыш проснулся. Ребёнок вышел на улицу через гараж, который его отец забыл закрыть, уезжая на работу.

Если вы хотите слышать или видеть ребенка из любой точки вашего дома, то на помощь вам придут видео- и аудионяня. С помощью таких устройств вы не только сможете следить за своим ребенком на территории дома или квартиры, но даже поставить ему колыбельную. Ассортимент данных устройств вы можете посмотреть на сайте www.videobaby.ru.