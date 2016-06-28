Голый трёхлетний малыш гулял в одиночестве по улицам Верхней Пышмы
Накануне в полицию города Верхняя Пышма обратилась горожанка, заметившая раздетого трёхлетнего малыша. Он без сопровождения гулял по городской улице.
Прибывшие на место полицейские выяснили, что ребёнок ушёл гулять, воспользовавшись халатностью родителей. Личность родителей вскоре была установлена.
Родители оставили ребёнка под присмотром племянника-подростка. Он проспал момент, когда малыш проснулся. Ребёнок вышел на улицу через гараж, который его отец забыл закрыть, уезжая на работу.
В целом, семья ребёнка характеризуется положительно. За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних мать малыша привлекается к административной ответственности впервые, сообщает МО МВД России «Верхнепышминский».
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