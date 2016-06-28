Колеса для электропоездов «Ласточка» станут производить в Нижнем Тагиле
28 июня 2016, 18:35ОбществоДенис Таратонов
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Опытную партию колес для скоростного электропоезда «Ласточка» произвели недавно в Нижнем Тагиле. Высокое качество опытной партии позволило ЕВРАЗ НТМК получить сертификат на дальнейшее производство этих колес.
Сюжеты: Нижний Тагил
Приёмку первой опытной партии колес провела специальная комиссия, после чего колеса прошли испытания в лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Сертификат выдан на 4 года, в 2021 году он заканчивает свое действие.
Электропоезд «Ласточка» уже хорошо знаком тагильчанам. В ноябре 2015 года в Нижний Тагил вместе с первой «Ласточкой» приехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. С тех пор электропоезд регулярно ездит из Нижнего Тагила в Екатеринбург и обратно.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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