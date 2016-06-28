Колеса для электропоездов «Ласточка» станут производить в Нижнем Тагиле

Приёмку первой опытной партии колес провела специальная комиссия, после чего колеса прошли испытания в лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Сертификат выдан на 4 года, в 2021 году он заканчивает свое действие.

Электропоезд «Ласточка» уже хорошо знаком тагильчанам. В ноябре 2015 года в Нижний Тагил вместе с первой «Ласточкой» приехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. С тех пор электропоезд регулярно ездит из Нижнего Тагила в Екатеринбург и обратно.