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Колеса для электропоездов «Ласточка» станут производить в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Колеса для электропоездов «Ласточка» станут производить в Нижнем Тагиле

28 июня 2016, 18:35ОбществоДенис Таратонов
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