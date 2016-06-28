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Нижний Тагил может попасть на денежные купюры России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижний Тагил может попасть на денежные купюры России

28 июня 2016, 16:00ОбществоПавел Щербина
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