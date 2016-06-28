Нижний Тагил может попасть на денежные купюры России

Традиционно, на новых купюрах планируется изобразить города России и их достопримечательности.

На этот раз определить дизайн новых купюр планируется с помощью всероссийского отбора. Выдвижение городов-номинантов будет продолжаться на сайте твоя-россия.рф до 28 июля 2016 года. Жители Нижнего Тагила также могут предложить достопримечательности родного города для размещения на будущих денежных знаках.

В августе по всей России будут проводиться опросы общественного мнения, по результатам которых будут отобраны десять городов и их символы.

С 5 сентября по 5 октября будет проводиться всероссийское голосование в онлайн и оффлайн-режимах, где будут отдаваться голоса за города-номинанты.

Победители конкурса будут объявлены 7 октября 2016 года.