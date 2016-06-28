Школьники Свердловской области начали подавать документы в вузы региона

В Свердловской области вузы, отметим, готовы принять около 5 тысяч абитуриентов из соседних областей. Самое популярное направление – гуманитарное, поскольку обычно квоты по нему ниже. Напомним, для зачисления в вузы учитываются баллы ЕГЭ. Минимальное количество баллов на разные специальности разнится от 170 до 280 баллов.