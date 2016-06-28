Школьники Свердловской области начали подавать документы в вузы региона
28 июня 2016, 11:30Общество
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В нынешнем году одиннадцатые классы школ Свердловской области закончили порядка 18 тысяч учеников. Впереди – поступление в высшие учебные заведения региона, в которых для абитуриентов предусмотрено около 12 тысяч бюджетных мест.
Сюжеты: Екатеринбург
В Свердловской области вузы, отметим, готовы принять около 5 тысяч абитуриентов из соседних областей. Самое популярное направление – гуманитарное, поскольку обычно квоты по нему ниже. Напомним, для зачисления в вузы учитываются баллы ЕГЭ. Минимальное количество баллов на разные специальности разнится от 170 до 280 баллов.
Что касается контрактной формы, то средняя плата за год очного обучения составляет порядка 90 тысяч рублей. На заочном отделении за год студенты будут платить в среднем 60-70 тысяч рублей.
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