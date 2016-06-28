Воспитанники молодежной телестудии победили на конкурсе детских медиаработ с проектом «Тагил многонациональный»

Молодежная студия работает во Дворце молодежи уже несколько лет. В неё приходят молодые тагильчане, которым интересна журналистика, профессия оператора или монтажера. Ребята сами снимают и монтируют видеосюжеты.

Когда в молодежной телестудии узнали о проводимом конкурсе, ребята решили отправить на него одну из своих работ. Ещё осенью прошлого года они сняли восемь сюжетов под общим названием «Тагил многонациональный».

Это серия сюжетов о людях разных национальностей, которые живут в городе Нижний Тагил. В каждом сюжете есть герой, который рассказывает, как он попал в Нижний Тагил, почему этот город стал для него родным, чем он занимается в этом городе. Показывается колорит разных национальностей. Например, если мы берем интервью у башкирки, то она читает на башкирском языке стихотворение. Всего ребята сняли 8 сюжетов о разных людях рассказала руководитель студии Татьяна Козяр.

Пример одного из эпизодов.

Эта работа хорошо подходила под номинацию конкурса «Национальный колорит». Один из сюжетов был отправлен на конкурс. Недавно стало известно, что в своей номинации работа тагильчан заняла первое место.

Призом стала путевка в «Орленок». Туда поедет мальчик, который занимается в студии практически с самого начала. Он принимал участие в съемке всех этих сюжетов. В «Орленке» будет форум, посвященный телевизионному творчеству. Нашему воспитаннику очень нужно там побывать, потому что он планирует в дальнейшем продолжать воё образование по телевизионной специальности.

Серию сюжетов «Тагил многонациональный» покажут по телевидению в ближайшее время.