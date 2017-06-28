Доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья продолжает внедряться на Среднем Урале

На данный момент в регионе проживает около 300 тысяч инвалидов (из них около 17 тысяч детей), что составляет 7% от общего числа населения. Поэтому создание доступной среды является одной из ключевых задач чиновников.

Для начала нужно ликвидировать имеющиеся на сегодняшний день пробелы в правовом регулировании мероприятий по приспособлению жилых помещений к потребностям лиц с ограниченными возможностями здоровья. Затем необходимо обеспечить доступность всех учреждений социальной сферы. Особое внимание надо уделить старым строениям, поскольку в новых застройках эти требования заложены изначально отметил Евгений Куйвашев.

Основное направление в формировании доступной среды занимает сопровождение людей с ОВЗ на всех этапах их жизни, касающихся сферы образования, трудовой занятости, культурного времяпрепровождения. Сфера образования на данный момент претерпевает серьезные изменения, касающиеся обучения детей с ОВЗ - коррекционные школы планомерно закрываются, а общеобразовательные школы получают статус инклюзии и материальное обеспечение (лифты, пандусы и пр.). После окончания школы закономерно встает вопрос о трудоустройстве таких лиц. Поэтому врио губернатора внес предложение о поощрении работодателей, создающих рабочие места для инвалидов. Что касается социальной и культурной сферы, то за последнее время были переоборудованы перекрестки, парковки, магазины, библиотеки, кинозалы, театры. Все это связано с тем, что в 2016 году Свердловская область одной из первых выступила пилотным регионом для реализации проекта по созданию комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.

Напоминаем, что первый Всемирный конгресс для людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября на нескольких площадках города. На мероприятии будут присутствовать представители разных стран, программа будет очень разнообразной. Данная инициатива была полностью поддержана общественными организациями инвалидов Свердловской области, которые активно участвуют в общественном движении. Многие из них стали победителями конкурсов социально-ориентированных проектов и получали федеральные гранты.