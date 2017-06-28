Две с половиной тысячи освободившихся из тюрьмы тагильчан были проверены сотрудниками полиции

Так, инспекторы ДПС, полицейские, сотрудники ППС, инспекторы ПДН и другие проверяли тех, кто освободился из тюрьмы и за кем был установлен административный надзор. Кроме того, состав полиции проверял тагильчан, которые уклонялись от исполнения ограничений за административные преступления, а также тех, кто не прибыл к избранному месту жительства после освобождении.

В ходе операции было проверено более 2,5 тысяч лиц. 498 из них - находились под административным надзором, 951 - формально попадали под надзор, 828 - условно осужденных, а также 259 несовершеннолетних.

Один мужчина, находящийся в розыске, был обнаружен сотрудниками полиции. Он, сообщают в пресс-службе полиции, уклонился от исполнения обязанностей, которые были вынесены по решению суда.

Сотрудники отдела полиции №17 нашли двух мужчин, которые находились под административным надзором. Теперь их проверят на факт оставления места жительства после освобождения.

Еще четыре тагильчанина стали фигурантами уголовных дел из-за умышленного совершения административных правонарушений. Они нарушали общественный порядок и безопасность.

По итогам «Надзора» 49 лиц получили 94 административных протокола. Ещё 32 заявления были направлены в суд для того, чтобы против них установили административный надзор.