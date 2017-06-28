Глава города проверил ход ремонта дорог в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Место стройки посетили также заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко, представители подрядных организаций и общественные активисты.

Представители администрации побывали на строящейся дороге по улице Боровая. Ремонтируется участок от улицы Алтайская до улицы Проезжая. Дорога соединяет Дзержинский и Тагилстроевский районы Нижнего Тагила. Чиновники посмотрели, как ведутся работы в целом.

Более подробной информацией о проведенных работах с редакцией TagilCity.ru поделился председатель общественного движения «Тагил без ям»:

На Боровой обустроены кюветы, отремонтировано основание дороги, частично уложен выравнивающий слой асфальта по бесшовной технологии. Есть проблемы с опорами линий электропередач, они стоят прямо в кювете. Также необходимо перенести силовой кабель, который проходит под дорогой рассказал Никита Чапурин.

Сергей Носов высоко оценил ход работ, но высказал опасения по скоростному режиму на отремонтированной дороге. Возможно будет необходимость в привлечении ГИБДД для отлова лихачей.

Напомним, реконструкция дороги на улице Боровая входит в план мероприятий по ремонту дорог до конца 2017 года.