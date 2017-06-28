Один год колонии строгого режима назначил суд жителю Верхней Салды за неуплату алиментов

Как пишет Е1 , мужчина задолжал алименты своей 10-летней дочери. Судебные приставы вели беседы с мужчиной, убеждали в необходимости исполнять отцовский долг, но это не дало эффекта.

Сначала ему назначили в виде наказания исправительные работы. Мужчина уклонялся от них. Тогда судебные приставы обратились в суд с просьбой назначить неплательщику реальное наказание. Он приговорен к одному году колонии строгого режима.