Один год колонии строгого режима назначил суд жителю Верхней Салды за неуплату алиментов
28 июня 2017, 11:30Общество
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В Верхней Салде к реальному сроку лишения свободы приговорили неплательщика алиментов.
Как пишет Е1, мужчина задолжал алименты своей 10-летней дочери. Судебные приставы вели беседы с мужчиной, убеждали в необходимости исполнять отцовский долг, но это не дало эффекта.
Сначала ему назначили в виде наказания исправительные работы. Мужчина уклонялся от них. Тогда судебные приставы обратились в суд с просьбой назначить неплательщику реальное наказание. Он приговорен к одному году колонии строгого режима.
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