Около 500 работников ЕВРАЗ-КГОК пришли на митинг против сокращения на качканарском предприятии (ФОТО)

27 июня в городском парке «Строитель» на митинг протеста собрались сотни рабочих качканарского ГОКа.

Участники масштабного протестного мероприятия требовали прекратить необоснованные сокращения, которые происходят на предприятии, и возобновить трудоустройство на комбинате на сокращенные рабочие места.

Пришли на митинг и уволенные, и работающие в настоящее время сотрудники. Бывшие сотрудники КГОКа выступали на сцене.

За проведением мероприятия следили дирекция ЕВРАЗ-КГОКа, полиция и спецслужбы. Информация о проведении митинга вызвала большой резонанс в обществе и СМИ, поэтому хронику событий массового мероприятия отслеживали десятки фото- и видеокамер региональных и федеральных СМИ.

Митинг прошел без провокаций. Вопросы и требования, высказываемые рабочми КГОКа, были предназначены работодателю, главе города Сергею Набоких и врио губератора Свердловской области Евгению Куйвашеву. А в это время КамАЗы ЕВРАЗ-КГОКа развозили в садах щебень, что комбинат делает не часто.

Из резолюции митинга:

«Работодатель использует очень удобную и главное эффективно действующую технологию сокращения рабочих мест - без информирования государственных служб занятости, без обоснования необходимости осуществления мероприятий по сокращению численности (штата) и без учета мнения профсоюзных органов».