Банк России может создать реестр ненадежных поставщиков информационных услуг
Депутат Госдумы Вячеслав Резник предложил создать в России реестр недобросовестных поставщиков информационно-технологических услуг. В частности, туда попадут компании, которые исполнили зарубежные санкции. Соответствующий документ уже направлен на рассмотрение.
Газета.ру сообщает, что документ предполагает расширение обязательств Банка России. Так, регулятор получит право на создание реестра недобросовестных поставщиков информационно-технологических услуг.
В частности, банки смогут накладывать запрет на заключение контрактов с компаниями, которые были включены в данный реестр. К тому же, в течение шести месяцев после попаданию компании в этот список, контракт к ней должен быть расторгнут.
Свое действие предлагаемая инициатива не распространяет на операторов платежных систем и услуг платежной инфраструктуры, чья работа проводится в соответствии с правилами платежной системы.
Резник отметил, что принятие законопроекта поможет избежать массы неприятных инцидентов. В качестве примера он привел случай, когда процессинговый центр, расположенный на аутсорсе, отключил обслуживание банку, из-за чего тысячи клиентов не смогли использовать свои международные банковские карты.
Эксперты уже положительно отозвались об инициативе. По их мнению, этот закон имеет настоящую юридическую силу, а не пустые призывы для привлечения внимания или организации уголовной ответственности.