Банк России может создать реестр ненадежных поставщиков информационных услуг

Газета.ру сообщает, что документ предполагает расширение обязательств Банка России. Так, регулятор получит право на создание реестра недобросовестных поставщиков информационно-технологических услуг.

В частности, банки смогут накладывать запрет на заключение контрактов с компаниями, которые были включены в данный реестр. К тому же, в течение шести месяцев после попаданию компании в этот список, контракт к ней должен быть расторгнут.

Свое действие предлагаемая инициатива не распространяет на операторов платежных систем и услуг платежной инфраструктуры, чья работа проводится в соответствии с правилами платежной системы.

Резник отметил, что принятие законопроекта поможет избежать массы неприятных инцидентов. В качестве примера он привел случай, когда процессинговый центр, расположенный на аутсорсе, отключил обслуживание банку, из-за чего тысячи клиентов не смогли использовать свои международные банковские карты.