Эксперты: российский обувной рынок падает из-за контрафакта и контрабанды

За 2018 год россияне приобрели 328,9 млн пар обуви. Больше всего в России производят обувь для женщин — 48 млн пар, мужской и детской примерно поровну — 30 млн и 24 млн пар соответственно. На рабочую и ортопедическую обувь приходятся остальные 15%.

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В Свердловской области крупнейший потребительский рынок обуви по сравнению соседними регионами. По данным Росстата, за девять месяцев 2018 года объём розничной продажи в регионе составил 21,2 млрд рублей.

Фото: «Российский союз кожевников и обувщиков»

Кроме того, в Свердловской области наибольший в России спрос на специальную обувь, так как на её территории находятся более 100 крупных промышленных предприятий. Объем рынка специальной обуви составляет более 1,3 млн пар в год.

Фото: «Российский союз кожевников и обувщиков»

Крупнейшим производителем обуви в Свердловской области была корпорация «Уралобувь». До середины 90-х предприятие обеспечивало своей продукцией Урал, Сибирь, Дальний Восток и Центральную Россию. Одним из основных направлений производства «Уралобуви» являлся выпуск широкого ассортимента рабочей, военной и других видов специальной обуви. «Уралобувь» была единственным в России крупным производителем рабочей обуви литьевым методом. В 2005 году предприятие ликвидировано.

Ещё один обувной гигант — свердловская фабрика «Спортобувь» — в 80-х годах выпускала более 3,5 млн пар спортивной обуви в год: кроссовки, гимнастические туфли, футбольные ботинки. Производство на фабрике фактически прекратилось в начале 2000-х годов.

Сейчас на территории региона нет крупных обувных производств, только небольшие цеха, выпускающие в основном наиболее востребованную в области спецобувь.

Есть в Свердловской области и ресурсная база — предприятия, выпускающие сырьё для производства обуви. Завод «Урал Кожа» в Камышлове основан в 1858 году. Сейчас производство полностью модернизировано современными итальянскими станками и выпускает натуральную кожу всех видов на основе высококачественной импортной химии.

ПАО «Уральский завод резиновых технических изделий» в Екатеринбурге производит резиновый клей, применяемый в производстве обуви и кожгалантереи.

Основную конкуренцию российскому рынку составляет чёрный рынок — люди не хотят разбираться, где и кем сделана обувь, они хотят купить её дёшево. По оценкам экспертов, в тени находятся до трети оборота обуви, а по кроссовкам и детским сандалиям — почти половина.

Очень большой проблемой является серый и чёрный импорт, то что ввозится нелегально. То что не обкладывается никакими ни пошлинами, ни налогами,заявил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

Для решения проблемы, считают представители ТПП, нужен кардинальный пересмотр законодательства.

Нужно вводить более жёсткие экономические санкции. Тогда, я думаю, мы начнём двигаться к какому-то обелению рынка,отметил Сергей Катырин.

Для этих мер с прошлого года в России действует пилотный проект маркировки обуви, по такому же принципу, как и меховых изделий. Однако эффективность таких мер вызывает у экспертов сомнение.

Если в шубе достаточно не сложно проследить производителя, и это, кстати говоря, интересует покупателей. Но про обувь так не скажешь — в массовом сегменте все ищут то, что подешевле,подчеркнул Сергей Катырин.

Обязательной маркировка обуви в России станет уже с 1 июля 2019 года. По мнению Минпромторга, маркировка выведет из тени до 100 млн пар. Со своей стороны отраслевой союз просит вернуть ставку НДС в 18% и снизить пошлину на ввоз импортного сырья. По мнению производителей, это поможет укрепить обувную отрасль в России.