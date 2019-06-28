Медведев поможет Ливинскому и «Россетям» с законодательными инициативами

Медведев отметил важность «Россетей» в сфере обеспечения безопасности энергосетевого комплекса страны. Сегодня ПАО «Россети» является одним из ведущих холдингов России – здесь трудятся более 200 тысяч человек, сообщает издание «Новые известия».

Ливинский рассказал Медведеву об итогах работы комплекса за 2018 год. Так, «Россети» поставили рекорд по объему выручки за все время своего существования. Компания заработала более одного триллиона рублей. Чистая прибыль энергетиков превысила 125 миллиардов рублей. В компании отмечают позитивную динамику и, по словам Ливинского, рекорд 2018 года может быть побит. Так, в первом квартале текущего года показатели компании увеличились на 23 пункта; относительно аналогичного периода прошлого года. Это, отметил гендиректор, позволило компании выплатить рекордные в истории промежуточные дивиденды в размере пяти миллиардов рублей. Также растут показатели холдинга и на бирже – стоимость одной простой акции достигла полутора рублей.

Ливинский добавил, что «Россети» хотят показать инвестиционному сообществу работу, которая проводится для повышения эффективности и производственных показателей холдинга. При этом он отметил, что инновации никак не отразятся на тарифах: энергетики продолжат жестко мониторить ценообразование и надежность всей системы в России.

Генеральный директор «Россетей» поблагодарил правительство страны за поддержку в сфере модернизации законодательных инициатив. В частности, он выделил принятый в 2018 году закон об интеллектуальном учете. Ливинский отметил, что этот закон станет одним из ключевых моментов при реализации концепции цифровой трансформации энергокомплекса в стране. В скором времени россияне перейдут на новый уровень учета потребляемой энергии и смогут отслеживать показатели при помощи мобильных приложений и других специализированных сервисов.