Мэрия Екатеринбурга проверяет дом шансонье Новикова
Сегодня, 14:24ОбществоФото: Страница Александра Новикова в facebook.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Комиссия мэрии Екатеринбурга проводит экспертизу в здании на улице Малышева, 38, принадлежащем барду Александру Новикову, пишет «Уралинформбюро».
Сюжеты: Екатеринбург
Специалистам предстоит установить, для чего фактически используется объект. Так как по документам постройка значится как жилой многоквартирный дом, а фактически, полагает мэрия, объект используется под размещение магазинов.
Ранее мэрия подала в суд иск о банкротстве шансонье, сумма исковых требований — 1,3 миллиона рублей. Именно столько, согласно данным из открытых источников, задолжал Новиков за аренду земли под домом на улице Малышева.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей