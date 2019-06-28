Почти 20 тысяч человек подписали петицию за ужесточение приговора Юрию Юдину
За две недели почти 20 тысяч человек подписали петицию за пересмотр приговора истязателю детей совладельцу «ITM Холдинга», куда входит провайдер «Планета», Юрию Юдину.
Автор петиции многодетная мать Маргарита Мурзина считает слишком мягким приговор Пригородного суда Нижнего Тагила. Напомним, что Юдин приговорен к четырем годам условно. Тагильчанка считает, что истязатель, находясь на свободе, может продолжить причинять вред детям.
Такие люди, на мой взгляд, не должны ходить на свободе. Если у человека с психикой не всё в порядке, он, наверное, будет повторять все это, сказала девушка корреспонденту TagilCity.ru.
В день оглашения приговора девушка пикетировала офис «Планеты» на Вагонке. Она сообщила, что расторгает договор с компанией, так как, по ее мнению, сотрудники организации были в курсе действий начальника.
17 июня стало известно, что прокуратура намерена обжаловать приговор. Ситуацию под личный контроль взяли омбудсмен в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и главный прокурор региона Сергей Охлопков.