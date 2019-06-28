Почти 20 тысяч человек подписали петицию за ужесточение приговора Юрию Юдину

Автор петиции многодетная мать Маргарита Мурзина считает слишком мягким приговор Пригородного суда Нижнего Тагила. Напомним, что Юдин приговорен к четырем годам условно. Тагильчанка считает, что истязатель, находясь на свободе, может продолжить причинять вред детям.

Такие люди, на мой взгляд, не должны ходить на свободе. Если у человека с психикой не всё в порядке, он, наверное, будет повторять все это, сказала девушка корреспонденту TagilCity.ru.

В день оглашения приговора девушка пикетировала офис «Планеты» на Вагонке. Она сообщила, что расторгает договор с компанией, так как, по ее мнению, сотрудники организации были в курсе действий начальника.