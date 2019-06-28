Прокуратура выявила нарушения в аптеках Нижнего Тагила

В частности, в отношении одного юридического лица возбуждено административное дело об осуществлении предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией (статья 14.1 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 дней. К административной ответственности могут быть привлечены еще несколько владельцев аптек.

Среди наиболее частых нарушений встречается несоблюдение сроков хранения. Фармацевты надеются на свой опыт и не всегда изучают инструкцию, в которой указаны сроки хранения. Например, пренебрегают хранением при низких температурах некоторых препаратов, содержащих живые бактерии. Также на прилавках хранятся некоторые настойки, что приводит к испарению масел.

Помимо этого, среди нарушений встречается продажа анальгетиков и антибиотиков без рецепта врача. Работники аптек соглашаются на уговоры покупателей, однако бесконтрольный прием таких препаратов может нанести урон здоровью человека.