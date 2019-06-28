Прокуратура выявила нарушения в аптеках Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле прокуратура Тагилстроевского района провела проверку в ряде аптек, в ходе надзорного мероприятия выявлен ряд нарушений, сообщает ИА «Все новости».
В частности, в отношении одного юридического лица возбуждено административное дело об осуществлении предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией (статья 14.1 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 дней. К административной ответственности могут быть привлечены еще несколько владельцев аптек.
Среди наиболее частых нарушений встречается несоблюдение сроков хранения. Фармацевты надеются на свой опыт и не всегда изучают инструкцию, в которой указаны сроки хранения. Например, пренебрегают хранением при низких температурах некоторых препаратов, содержащих живые бактерии. Также на прилавках хранятся некоторые настойки, что приводит к испарению масел.
Помимо этого, среди нарушений встречается продажа анальгетиков и антибиотиков без рецепта врача. Работники аптек соглашаются на уговоры покупателей, однако бесконтрольный прием таких препаратов может нанести урон здоровью человека.
Некоторые нарушения работники аптек смогли устранить на месте. Однако это не освобождает юридические лица от ответственности.