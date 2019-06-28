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#домахорошо
Работавшие в Ставрополе члены ОПС экс-полицейского остаются на свободе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Работавшие в Ставрополе члены ОПС экс-полицейского остаются на свободе

Сегодня, 16:42ОбществоФото: newstracker.ru
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