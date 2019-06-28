Работавшие в Ставрополе члены ОПС экс-полицейского остаются на свободе

В 2017 году полицейские Ставропольского края узнали, что на территории Кочубеевского района осуществляется незаконная добыча ПГС. Преступником оказался сын бывшего министра сельского хозяйства и ныне главы Росгидромета Василия Лозового — Виталий.

В ходе следствия установили, что поддержку Лозовому оказывал бывший замначальника полиции Ставрополя Владимир Новиков, который создал целую банду. Членами преступного сообщества были Юрий Цалиев, Андрей Петенко, Вадим Мамонтов, Александр Комиссаров, Алексей Тябченко, Эльдар Чячев, Владислав Дерегуз и ряд других лиц.

Банда обманула 14 людей на более 50 млн рублей. На полученные деньги главарь банды приобретал имущество. Так, он стал владельцем ООО «Птицеград», ООО «Достаток», сети кафе «Восвояси».

В процессе функционирования преступного сообщества члены ОПС Новикова разработали и реализовали стандартную и универсальную схему совершения преступлений в сфере сделок по займу денежных средств с условием предоставления залога имуществом под денежный заём, нанеся ущерб 14 лицам на общую сумму, превышающую 50 миллионов рублей, сообщили правоохранительные органы.