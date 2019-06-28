Сбившего женщину с коляской екатеринбуржца освободили из СИЗО

Напомним, что в ДТП пострадали трое человек, в том числе 2-летний ребенок. Мальчику удалили часть головного мозга, его матери – почку и селезенку. Сейчас у ребенка проблемы с мышцами на ногах, которые мешают ему ходить. Также ранее сообщалось, что за два месяца до ДТП водитель был лишен прав по медицинским показаниям.