Сбившего женщину с коляской екатеринбуржца освободили из СИЗО
Сегодня, 19:29ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Ленинский райсуд Екатеринбурга смягчил меру пресечения для водителя, который в ноябре 2018 года сбил на ул. Фурманова трех человек, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
50-летний екатеринбуржец выпущен из СИЗО на свободу. Суд изменил меру пресечения на «запрет определённых действий». Ему запрещено покидать квартиру, пользоваться интернетом, делать телефонные звонки и водить машину.
Напомним, что в ДТП пострадали трое человек, в том числе 2-летний ребенок. Мальчику удалили часть головного мозга, его матери – почку и селезенку. Сейчас у ребенка проблемы с мышцами на ногах, которые мешают ему ходить. Также ранее сообщалось, что за два месяца до ДТП водитель был лишен прав по медицинским показаниям.
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