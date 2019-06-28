Снос, переселение или ремонт: власти решили судьбу поликлиники на Карла Маркса

О том, что у здания есть проблемы, знают все — и руководство, и сами работники медучреждения, и родители юных пациентов. Последние, кстати, всерьёз переживают за свою безопасность. Облупившаяся краска как на фасаде, так и внутри поликлиники, осыпающаяся с потолка штукатурка, деревянные окна, от которых сквозит во время непогоды, — это лишь то, что видно невооружённым взглядом.

Мы перевелись сюда из другого города. Честно, была в небольшом шоке от состояния больницы, всё-таки это место, куда ходят дети! Линолеум отходит кое-где, всё старое и ветхое. Бедные врачи, им тут приходится каждый день работать. Надеемся, что ремонт когда-нибудь здесь сделают. И не хотелось бы, чтобы поликлиника переехала, например, на Гальянку, говорит мама трёхлетней Даши Анна Сергеева.

Старшая медсестра Лилия Рублёва работает в поликлинике с 1997 года.

Родителям нужно, чтобы в больнице было красиво. Они каждый день спрашивают, почему ремонта нет в больнице. А другие, наоборот, говорят, что привыкли к нашей маленькой поликлинике — здесь уютно и их всё устраивает. Но мы тоже надеемся, что ремонт всё же будет,объясняет медсестра.

Последний раз ремонт в здании поликлиники проводили в конце 90-х годов. С тех пор выполняются лишь точечные работы, порой силами персонала, но и они не могут исправить даже видимые проблемы. Самым крупным за последнее время был ремонт молочно-раздаточного пункта в 2018 году, на остальное у поликлиники не хватает финансирования.

Мы на свои деньги отремонтировали молочную кухню, где текла крыша. Но без капитального ремонта мы ничего существенного не сможем сделать — деньги на ветер. Это вопрос бережливого использования бюджетных денег, рассказал TagilCity.ru главный врач ГБУЗ СО «ДГБ города Нижний Тагил» Дмитрий Клеймёнов.

Официально здание признано неаварийным и находиться там безопасно, говорит руководитель детской горбольницы.

В 2016–2017 годах нами была проведена экспертиза здания с привлечением сторонней специализированной организации. Было выдано заключение о том, что здание не аварийное, угрозы внезапного обрушения нет, что нам и требовалось понять — люди могут там находиться. Но оно требует капитального ремонта, отметил Клеймёнов.

С тех пор новое руководство начало поиск средств на проектно-сметную документацию. Помощь оказывают депутаты Заксобрания — Вячеслав Погудин и Михаил Ершов. Глава комитета по соцполитике свердловского парламента говорит, что ему не понаслышке знакома проблема этого учреждения: до 1996 года он руководил городской детской больницей № 3, в состав которой входила и поликлиника на Карла Маркса.

Решение вопроса пока находится практически на начальном этапе. Я в своё время был главным врачом, куда входила и эта поликлиника, занимался её капитальным ремонтом. С той поры там серьёзных ремонтов не проходило в силу отсутствия средств. Поликлиника возрастная, её нужно восстановить, отремонтировать. Пока сдерживающим фактором является отсутствие проектно-сметной документации. Мы с Дмитрием Михайловичем [Клеймёновым] взаимодействуем, чтобы войти в программу в период согласительной комиссии. Притянуть дополнительные средства с помощью депутата более реально. Мы уже обсуждали с министром здравоохранения, чтобы на этом этапе выделить средства на создание проектно-сметной документации, объясняет Вячеслав Погудин.

По предположению Погудина, капремонт здания обойдётся в сумму не менее 80 миллионов рублей. 10% от этой стоимости, говорит депутат, будет стоить проектно-сметная документация.

По моим прикидкам, порядка 10 миллионов может уйти только на проект. Откуда эти цифры? У строителей есть такой расчёт, что от сметной стоимости ремонтируемого или строящегося объекта порядка 10% уходит на составление документации. Представляя объём работ, а там нужно менять все инженерные коммуникации, ремонт обойдётся в сумму от 80 до 100 млн рублей. По времени, я думаю, на составление сметы уйдёт не менее пяти месяцев. После этого мы добьёмся выделения средств на капитальный ремонт, сообщил Погудин.

В пресс-службе свердловского Минздрава TagilCity.ru заявили, что смета на проектные работы уже готова.

Смета согласована с финансово-хозяйственным управлением и передана в комиссию для решения вопроса по выделению субсидий на выполнение проекта. При выполнении ремонта будут учтены все требования предъявляемые к медицинским учреждениям, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сообщили в Минздраве.

По словам Дмитрия Клеймёнова, даже в случае проведения капремонта здание поликлиники будет соответствовать существующим требованиям СанПиНа минимально.

С 1937 года изменился набор помещений, изменились санитарные требования. Здания должны быть доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы им можно было свободно перемещаться хотя бы на первом этаже. Конечно же, это вряд ли удастся сделать — с натяжкой только пандусы сможем оборудовать, отметил главрач ДГБ.

Численность детского населения в центре города уже сейчас составляет 12 тысяч человек и будет только расти, говорит Клеймёнов. В идеале — необходимо построить новую поликлинику с учётом самых современных требований, но проблема даже не в деньгах — в центре города нет подходящего участка. Среди вариантов был даже перенос поликлиники на ГГМ, но сейчас этот вопрос закрыт.

У нас была надежда, что та поликлиника, которая войдёт в состав детской многопрофильной больницы, будет использоваться вместо поликлиники на Карла Маркса. Но последние данные о строительстве в микрорайоне Александровский эту возможность не предусматривают. Существующее местоположение на самом деле очень удачное. Мы рассматривали варианты, смотрели на карте города все участки с главным архитектором и с [вице-мэром] Вячеславом Горячкиным и пришли к выводу, что с такой плотностью застройки в центре города вряд ли удастся расположить здание так же удобно. Мы должны понимать: нигде в центре нам новую поликлинику не разместить,сказал TagilCity.ru Дмитрий Клеймёнов.

Глава города Владислав Пинаев согласен, что оптимальным решением было бы строительство новой поликлиники, хоть медицина и не входит в полномочия органов местного самоуправления Нижнего Тагила. При этом в комментарии TagilCity.ru мэр отметил, что в городе много проблем с другими больницами и поликлиниками, поэтому капремонт здания на Карла Маркса — пока оптимальный вариант. Ключевой же акцент по детской медицине местные и региональные власти сейчас делают на строительстве на новом месте Детской многопрофильной больницы.

По-хорошему надо строить новую поликлинику, но у нас нет подходящей земли. Сейчас главный проект — Детская многопрофильная больница. Проблем в городе много, надо выбирать приоритеты, тем более капремонт поликлиники на Карла Маркса планируется,заявил TagilCity.ru глава Нижнего Тагила.

Дмитрий Клеймёнов также говорит, что его «мечты не великие, но реальные».

В поликлинике должны быть разделены потоки больных и здоровых, должны быть отдельные кабинеты неотложной помощи, вакцинации, для профосмотров отдельное помещение, кабинет доврачебного приёма здоровых пациентов, чтобы получать справки и санитарно-курортные карты. На данный момент у нас люди стоят в общей очереди, соответственно, нагрузка на педиатра увеличивается в разы, а у людей время ожидания и пребывания в поликлинике удлиняется. Самая большая задача — сократить пребывание людей в поликлинике, чтобы они заходили, как можно быстрее делали то, что им нужно, и уходили. Чтобы не было негатива. А если нет негатива, то персонал и пациенты довольны. Такая мечта — чтобы все были позитивно настроены, доброжелательны, тактичны,объясняет главный врач детской горбольницы.

В медицинском учреждении отмечают, что они намеренно не стали включать здание на Карла Маркса, 36 в программу «бережливости» до проведения капремонта, чтобы «не дискредитировать идею у населения». При этом Дмитрий Клеймёнов уверен, что в дальнейшем ситуация с детской медициной должна улучшаться.