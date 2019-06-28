Уголовное дело возбуждено в отношении экс-владельца «Уралтрансбанка»

Основанием для возбуждения дела послужило заявление от временной администрации банка, которая была назначена Центробанком и приступила к работе после того, как 25 октября 2018 года финансовое учреждение лишилось лицензии.

Как следует из отчета, в банке выявлены факты выдачи технических кредитов и злоупотребления полномочиями с целью получения выгоды. В настоящий момент организовано предварительное следствие, которое продлится до 15 июля. Банк в деле выступает потерпевшей стороной.