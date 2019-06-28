Уголовное дело возбуждено в отношении экс-владельца «Уралтрансбанка»
ГУ МВД России по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями» в отношении экс-владельца «Уралтрансбанка» Валерия Заводова, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на отчет Агентства по страхованию вкладов.
Основанием для возбуждения дела послужило заявление от временной администрации банка, которая была назначена Центробанком и приступила к работе после того, как 25 октября 2018 года финансовое учреждение лишилось лицензии.
Как следует из отчета, в банке выявлены факты выдачи технических кредитов и злоупотребления полномочиями с целью получения выгоды. В настоящий момент организовано предварительное следствие, которое продлится до 15 июля. Банк в деле выступает потерпевшей стороной.
Помимо этого, АСВ со своей стороны также направило в правоохранительные органы заявление о фактах покушения на хищение денежных средств путем предоставления ложных сведений. Ранее АСВ выявило недостачу имущества на сумму около двух миллиардов рублей. Банк России заподозрил вывод средств на сумму 1,4 миллиарда рублей бывшими собственниками «Уралтрансбанка».