В Екатеринбурге 3 руководителя спортшкол сообщили недостоверные сведения о доходах
Вчера, 22:26ОбществоФото: nalog.ru/rn66
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В ходе прокурорской проверки было установлено, что три руководителя муниципальных учреждений управления по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации города Екатеринбург подали неверную декларацию о доходах, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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Согласно материалам проверки, директор одного из физкультурно-оздоровительных комплексов не указал доход, который получил от сдачи в аренду юридическому лицу недвижимости, в размере 600 тыс. рублей. Также руководитель не сообщил о том, что его супруга владеет автомобилем BMW.
В декларации другого директора не указаны имеющиеся в собственности супруги земельные участки, занятые под гаражными боксами. В каждом случае в справках о доходах был уменьшен размер заработной платы и не указан доход, полученный от судейства спортивных мероприятий.
Прокуратура Чкаловского района внесла представление в адрес главы администрации Екатеринбурга, по результатам рассмотрения которого виновные были привлечены к дисциплинарной ответственности.
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