В Екатеринбурге 3 руководителя спортшкол сообщили недостоверные сведения о доходах

Согласно материалам проверки, директор одного из физкультурно-оздоровительных комплексов не указал доход, который получил от сдачи в аренду юридическому лицу недвижимости, в размере 600 тыс. рублей. Также руководитель не сообщил о том, что его супруга владеет автомобилем BMW.

В декларации другого директора не указаны имеющиеся в собственности супруги земельные участки, занятые под гаражными боксами. В каждом случае в справках о доходах был уменьшен размер заработной платы и не указан доход, полученный от судейства спортивных мероприятий.