В Екатеринбурге врачи, обязавшие пациента оплатить протез, получили выговоры
Прокуратура в Екатеринбурге наказала больницу № 14 за нарушения при оказании высокотехнологичной медпомощи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе проверки было установлено, что в медучреждение обратились родственники пенсионера, страдающего онкологией. Мужчине было рекомендовано установить эндопротез для облегчения страданий. Финансирование при этом должно было осуществляться за счет средств ТФОМС. Однако родственников пенсионера ввели в заблуждение и заставили оплатить стоимость эндопротеза — 50 тысяч рублей. При этом, по словам членов семьи пациента, больница также получила деньги и от ТФОМС.
Аналогичным образом в заблуждение были введены пять пациентов. Четырем из них медучреждение добровольно возместило расходы. Прокуратура в адрес руководства медучреждения вынесла представление об устранении нарушений, заместитель главного врача по хирургии и заведующий отделения лучевой диагностики МАУ «Городская клиническая больница № 14» привлечены к дисциплинарной ответственности. Денежные средства родственникам пенсионера также возвращены.