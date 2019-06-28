В Кольцово задержали женщину с чемоданом вина из Турции
Сегодня, 10:57ОбществоФото: Уральское таможенное управление
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В Екатеринбурге таможенники изъяли у женщины партию незадекларированного вина из Стамбула, сообщает пресс-служба уральской таможни.
Сюжеты: Екатеринбург
Женщина через «зеленый коридор» пыталась пронести 13 бутылок вина общим объемом 10 литров. Пассажирка прилетела рейсом «Стамбул-Екатеринбург», она пояснила, что является жительницей Челябинска и везет вино в подарок. С ее слов, она не знала об ограничениях касательно провоза алкоголя.
Законодательно разрешается провезти не более пяти литров алкоголя, три литра — бесплатно, еще за два литра придется заплатить пошлину в размере десяти евро за литр. Таможенники изъяли у женщины девять бутылок, четыре бутылки ей были возвращены. Гражданке выписан штраф в размере тысячи рублей. Штраф за недекларирование товаров назначит суд.
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