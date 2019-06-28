В Краснотурьинске осужден водитель, насмерть сбивший 10-летнего велосипедиста

Также по решению суда с мужчины взыскан 1 млн рублей в пользу родителей погибшего мальчика. Осужденный лишен права управления автомобилем на 3 года.

ДТП произошло в сентябре 2018 года. Водитель ехал по городу со скоростью 115 километров в час. На перекрестке из-за экскаватора, передвигавшегося по встречной полосе, выехал 10-летний велосипедист. Мужчина не успел затормозить и сбил ребенка. Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер в больнице.