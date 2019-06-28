В Краснотурьинске осужден водитель, насмерть сбивший 10-летнего велосипедиста
Сегодня, 20:04ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Краснотурьинске водитель, который насмерть сбил 10-летнего ребенка, осужден на 2 года и 6 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Также по решению суда с мужчины взыскан 1 млн рублей в пользу родителей погибшего мальчика. Осужденный лишен права управления автомобилем на 3 года.
ДТП произошло в сентябре 2018 года. Водитель ехал по городу со скоростью 115 километров в час. На перекрестке из-за экскаватора, передвигавшегося по встречной полосе, выехал 10-летний велосипедист. Мужчина не успел затормозить и сбил ребенка. Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер в больнице.
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