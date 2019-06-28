В Нижнем Тагиле инвалиды и городские власти обсудили организацию доступной среды

Встреча произошла 28 июня, возглавил её заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров. Также на встрече присутствовали представители общественных организаций и руководители профильных управлений администрации.

Председатель Дзержинской районной организации всероссийского общества инвалидов Игорь Постоногов перечислил основные недочёты в организации безбарьерной среды в Нижнем Тагиле, с которыми сталкиваются инвалиды-колясочники: отсутствие на автомобильных стоянках знака «Парковка для инвалидов», понижающих бордюров и правильно организованных пандусов.

Очень часто мы наблюдаем картину — пандус у магазина или лечебного учреждения есть, но он не отвечает требованиям санитарных правил и норм. Подъем начинается раньше, чем поручень, за который должен держаться человек на коляске. Поручни устанавливаются только с одной стороны пандуса. Довольно часто его уклон очень крутой, и даже здоровый человек не в состоянии преодолеть данное препятствие,рассказал Игорь Постоногов.

Руководитель территориального отделения всероссийского общества слепых Светлана Новосёлова добавила, что для слабовидящих и незрячих граждан проблемами являются несоответствие информации на тактильных информационных схемах и реального положения объектов. Например, такая ситуация наблюдается на железнодорожном вокзале.

По той же причине очень сложно инвалидам по зрению найти туалет на автовокзале, не везде работает звуковая сигнализация на светофорах. Для здоровых людей это может показаться «мелочью», однако для людей с ВОЗ такие «мелочи» становятся непреодолимым препятствием для свободного передвижения по городу,отметила Новосёлова.

Участники встречи отметили и положительные изменения, которые произошли в городе: Центральная библиотека, драматический театр, большая часть музеев и цирк стали доступны для посещения маломобильных тагильчан.

По итогам обсуждений было принято решение о постановке задачи по созданию на социальных объектах безбарьерной среды в разряд приоритетных. К ней также добавилась проверка качества оборудования элементов доступности для инвалидов на территориях, где ранее были зафиксированы нарушения.