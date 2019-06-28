В Серове СК возбудил уголовное дело после ремонта моста силами местных жителей
Сегодня, 14:07ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» после того, как жители Серова за свой счет отремонтировали мост через реку Каква, сообщает СУ СКР по Свердловской области.
Весной прошлого года произошло разрушение моста близ села Филькино, после этого жители населенного пункта оказались лишены доступа к социальной инфраструктуре. Следствие полагает, что местные власти знали о сложившейся ситуации, однако мер не предприняли, тем самым нарушив права граждан на пользование медицинскими, транспортными и бытовыми услугами.
В последствии ремонт моста был осуществлен силами и за счет средств самих местных жителей. Администрация муниципалитета до настоящего момента не предприняла никаких мер по обеспечению граждан надежной переправой, отвечающей требованиям безопасности.
В ходе расследования будет установлен круг лиц, ответственных за возникновение данной ситуации.
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