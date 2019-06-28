В Серове СК возбудил уголовное дело после ремонта моста силами местных жителей

Весной прошлого года произошло разрушение моста близ села Филькино, после этого жители населенного пункта оказались лишены доступа к социальной инфраструктуре. Следствие полагает, что местные власти знали о сложившейся ситуации, однако мер не предприняли, тем самым нарушив права граждан на пользование медицинскими, транспортными и бытовыми услугами.