В Свердловской области планируют ввести новые налоговые льготы

Предлагается снизить удельный вес доходов от перевозок пассажиров трамваями и троллейбусами в общей сумме доходов транспортной организации с 70% до 50%. Таким образом, льготная ставка по налогу на имуществу организаций составит 0,9%. Данная мера приведет к повышению эффективности экономики транспортных предприятий.

В законопроекте также предлагается расширить список направлений инвестиций в культуру. Таким образом, субъекты будут освобождены от уплаты налога на имущество организаций. В проекте говорится об объектах капстроительства стоимостью более 1 млрд рублей, находящихся в пользовании концертных залов, оперных доходов и мюзик-холлов. Предполагается, что доля доходов от деятельности культурных учреждений составит не менее 70%.