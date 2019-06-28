Жителя Екатеринбурга обвинили в грабеже после обмена цветов в магазине
На екатеринбуржца завели уголовное дело о грабеже из-за трех лилий, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на телеграм-канал Baza.
7 июня мужчина пришел в цветочный магазин на ЖБИ и пожелал обменять три лилии, которые днем ранее купил своей подруге. Он пояснил, что цветы завяли, хотя продавцы гарантировали, что они простоят долго. Работники торговой точки отказали в обмене товара, тогда мужчина оставил старые цветы и забрал из вазы три других цветка. Сотрудники магазина расценили это как преступление и обратились в полицию.
В правоохранительных органах корреспондентам издания подтвердили, что заявление написано, и на екатеринбуржца заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Личность мужчины установлена, он уже опрошен. Поскольку грабеж относится к делам частного публичного обвинения, закрытие дела за примирением сторон маловероятно. В случае возмещения ущерба, мужчина может рассчитывать на минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи.