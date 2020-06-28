63-летняя екатеринбурженка отдала 900 тысяч рублей за исцеление сына от облысения

Женщина давно пыталась вылечить сына. В апреле она увидела по телевизору программу о целительнице Варваре Хорс. На экране были указаны телефоны, по которым пенсионерка связалась с целительницей. Она сказала, что будет проводить лечение на расстоянии, для этого нужны деньги, но о сумме умолчала.

Позднее екатеринбурженке позвонили люди, представившиеся помощниками Хорс. Они сказали, что на обряды необходимы деньги и дали номера счетов для переводов. Женщина перевела злоумышленникам 700 тысяч рублей. Когда у нее кончились сбережения, ее убедили взять кредит. Мошенники убеждали пенсионерку, что нельзя останавливать процедуру, так как можно навредить здоровью ее сына.