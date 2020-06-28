Епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений отдал голос за внесение поправок
Епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений проголосовал по поправкам в Конституцию, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Церковнослужитель отметил важность принципов, которые поднимают поправки – они соответствуют роли России.
Пpинципы, деклаpируемые в попpавках, абсолютно соответcтвуют моeму пониманию мира и pоли нашей стpаны. Бoг, сeмья, дeти, нравствeнность. Неужели кто-то можeт быть «против»? Я «за», поэтому я сeгодня здeсь, сказал Евгений.
Епископ упомянул, что, если у кого-то «в паспорте стоит штампик» о прописке в Нижнем Тагиле, или этот человек просто любит свой город, он должен прийти на избирательный участок и выполнить гражданский долг.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев также принял участие в голосовании по поправкам в конституцию - градоначальник 28 июня приехал на избирательный участок вместе с женой и дочерью. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал в первый день - 24 июня. Глава региона отметил, что таким образом лично протестировал уровень организации безопасности на выборах.