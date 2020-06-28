Ксения Собчак улетит из Екатеринбурга с иконой

До этого ведущая пообщалась с Максимом Миняйло в Екатеринбургской епархии. Разговор длился около 2,5 часов. Затем Собчак отправилась снимать подводки для своего фильма, взамен уничтоженных в монастыре. В этот момент мужчина из храма подошел к журналистке и отдал ей икону.

Примите подарочек от уральских православных, чтобы у вас хорошее впечатление осталось, сказал он.

Сегодня Ксения Собчак покидает Екатеринбург.

После происшествия в Среднеуральском женском монастыре расследовать уголовное дело будут по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» в Верхнепышминском отделе МВД. Режиссер Сергей Ержанков, которому сломали кисть руки во время потасовки, просил привлечь нападавших к ответственности за хищение камеры и избиение.