Мэрские результаты и достоверные инсайды. Итоги недели в Нижнем Тагиле

На этой неделе продолжают кипеть страсти вокруг НТЗМК. В понедельник на предприятие, ранее заявившее, что готовится выйти на митинг из-за отсутствия заказов, приехал мэр Владислав Пинаев. Он встретился с трудовым коллективом и услышал их просьбы. Через несколько дней градоначальник организовал встречу директора НТЗМК Виталия Парфенова и генподрядчика строительства моста через Тагильский пруд Алексея Афонского. Предполагалось, что Парфенов реализует шанс договориться с Афонским о сотрудничестве. Однако директор НТЗМК начал обвинять потенциального контрагента в срыве переговоров.

Директор НТЗМК не использовал шанс договориться с генподрядчиком тагильского моста

Еще через пару дней предприятие посетил депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин. На своей странице в соцсети он написал, что у предприятия есть контракты на текущее время. Получается, все не так уж плохо на заводе? Кроме того, депутат отметил, что внутри предприятия наблюдается «раскол».

Депутат Балыбердин в ходе визита на НТЗМК узнал о «расколе» внутри предприятия

Проблемы возникли также у «ВСМПО-АВИСМА», титановый гигант в 2020 году понес убытки свыше восьми миллиардов рублей. Руководство предприятия заявило о возможном закрытии уже осенью этого года. Причина — отсутствие заказов. Чем грозит Свердловской области закрытие предприятия?

8,1 миллиарда рублей убытка за 2020 год. Ожидается ли закрытие «ВСМПО-АВИСМА»?

В повестке часто мелькало еще одно крупное предприятие — ЕВРАЗ НТМК. Связано это с увольнением управляющего директора Алексея Кушнарева. TagilCity.ru узнало об этом от своих источников еще 10 дней назад. Однако пресс-служба комбината назвала инсайды «слухами». И вот, на этой неделе все подтвердилось — Кушнарев уходит. О чем он сам и заявил. Как сложится дальше карьера управленца — пока неизвестно.

Все подтвердилось: Кушнарев заявил об увольнении с ЕВРАЗ НТМК

На этой неделе перед депутатами гордумы отчитался глава города Владислав Пинаев. Отчет о работе градоначальника за 2019 год народные избранники приняли и оценили как «удовлетворительный».

Результаты работы мэра Нижнего Тагила за 2019 год

Кроме того, 25 июня дан старт голосованию за поправки в Конституцию.

Как в Нижнем Тагиле проходит третий день голосования по поправкам в Конституцию

Не покидают повестку пока и «коронавирусные» темы. Разобрались, насколько сильно от пандемии пострадали учреждения культуры.