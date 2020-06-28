На имущество банкротящихся «Нижнетагильских тепловых сетей» не нашлось покупателей

Внешний управляющий НТ МУП «НТТС» Звонарева Александра Сергеевна по результатам второго аукциона по продаже имущества компании сообщила, что насос 1Д 1600-90 «а» с электродвигателем 500/1500 (6кV) был приобретен ООО «НАСОСГИДРОМАШ» стоимостью 100 978 рублей.

При этом остальные шесть лотов не нашли покупателей, так как на них не поступило ни одной заявки. В их числе полуприцеп КЗАП-9516 к УРАЛу, автомобиль УАЗ 396259, трактор ЛТЗ-55, и два двигателя СД 6кВ.