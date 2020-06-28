СК начал проверку после драки между девочками-подростками в Красноуральске
Сегодня, 12:01ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Следственный комитет начал проверку после сообщений СМИ о драке между двумя девушками в Красноуральске, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки сотрудниками СК выясняются все обстоятельства инцидента и причины, которые к нему привели. По итогам разбирательства будет дана объективная оценка произошедшему.
Напомним, видео с дракой между 15-летней и 20-летней девушками появилось в соцсети. На записи младшая девушка бьет руками и ногами вторую по лицу. Руководитель пресс-службы областного МВД Валерий Горелых рассказал, что причиной конфликта между девушками стала переписка с парнем.
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