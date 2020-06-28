Скандальный отец Сергий в новой проповеди сравнил папу с антихристом
Сторонник схиигумена Сергия Всеволод Могучаев опубликовал на своём Youtube - канале видео нового обращения монаха.
Схиигумен в своём обращении рассуждает на тему поведения руководства РПЦ — встреч митрополита Кирилла с папами. Церковник задаётся вопросом — чью волю исполнял владыка, когда совершал эти поездки? Противоречат ли они канонам православной веры?
Согласнo учению наших святых отцов, папа есть лжехристос и антихрист, величайший еретик всех веков и времен, считает Сергий.
Монах полагает, что руководство не может его наказывать, а тем более, отлучать от церкви. Сергий считает, что лидеры РПЦ «живут за счёт Христа».
Современные епископы получили власть, деньги и славу от Христа, а теперь своими экуменическими ересями и отступлениями Его преследуют, живут за счет Христа и еще воюют с Ним, считает схиигумен.
В итоге Сергий заявил, что не будет уходить из церкви.
Всеволод Могучаев, сторонник схиигумена, рассказал TagilCity.ru о конфликтe между опальным церковником и РПЦ.
По словам Могучаева, монах в своём обращении выразил чёткую позицию непонимания того, в чём именно его обвиняют.
Отец Сергий поясняет, что его в данном случае обвиняют в том, что он нарушил церковную присягу, но о причинах, почему ему пытаются заткнуть закрыть рот — не поясняют, поделился с редакцией сторонник схиигумена.
Схиигумен, считает Могучаев, сделал акцент именно на замалчивании проблемы.
Что такого он сказал, что неуместно для митрополита Екатеринбургской епархии? задаётся вопросом сторонник Сергия.
Опальный монах ранее назвал РПЦ главным врагом россиян и призвал людей не соблюдать режим самоизоляции в том виде, в котором его предлагают санврачи. В результате епархия предала схиигумена церковному суду.