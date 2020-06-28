Скандальный отец Сергий в новой проповеди сравнил папу с антихристом

Схиигумен в своём обращении рассуждает на тему поведения руководства РПЦ — встреч митрополита Кирилла с папами. Церковник задаётся вопросом — чью волю исполнял владыка, когда совершал эти поездки? Противоречат ли они канонам православной веры?

Согласнo учению наших святых отцов, папа есть лжехристос и антихрист, величайший еретик всех веков и времен, считает Сергий.

Монах полагает, что руководство не может его наказывать, а тем более, отлучать от церкви. Сергий считает, что лидеры РПЦ «живут за счёт Христа».

Современные епископы получили власть, деньги и славу от Христа, а теперь своими экуменическими ересями и отступлениями Его преследуют, живут за счет Христа и еще воюют с Ним, считает схиигумен.

В итоге Сергий заявил, что не будет уходить из церкви.

Всеволод Могучаев, сторонник схиигумена, рассказал TagilCity.ru о конфликтe между опальным церковником и РПЦ.

По словам Могучаева, монах в своём обращении выразил чёткую позицию непонимания того, в чём именно его обвиняют.

Отец Сергий поясняет, что его в данном случае обвиняют в том, что он нарушил церковную присягу, но о причинах, почему ему пытаются заткнуть закрыть рот — не поясняют, поделился с редакцией сторонник схиигумена.

Схиигумен, считает Могучаев, сделал акцент именно на замалчивании проблемы.

Что такого он сказал, что неуместно для митрополита Екатеринбургской епархии? задаётся вопросом сторонник Сергия.