Тагильский детский сад победил во Всероссийском конкурсе
Сегодня, 10:35ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Тагильское МАДОУ «Маячок» победило во Всероссийском конкурсе «Детский сад года 2020», сообщает пресс-служба учреждения.
Сюжеты: Нижний Тагил
В конкурсе приняли участие 72044 дошкольных образовательных учреждения, затем среди них определили 500 победителей.
Конкурс проводился Федеральным экспертным советом системы образования при ФРО. При определении победителей учитывалось соответствие концепции оценки качества дошкольного образования, международного опыта и практики российских исследований качества, а также с учетом рекомендаций Министерства просвещения.
Напомним, что МАДОУ «Маячок» также принимает участие в конкурсе на лучший сайт ОУ. Ранее объединение стало лучшим в номинации «Лучший инклюзивный детский сад» в Свердловской области.
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