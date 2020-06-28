Тагильский детский сад победил во Всероссийском конкурсе

В конкурсе приняли участие 72044 дошкольных образовательных учреждения, затем среди них определили 500 победителей.

Конкурс проводился Федеральным экспертным советом системы образования при ФРО. При определении победителей учитывалось соответствие концепции оценки качества дошкольного образования, международного опыта и практики российских исследований качества, а также с учетом рекомендаций Министерства просвещения.