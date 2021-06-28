Екатерина Коляда: «Медиа-Менеджер России» – энциклопедия медиабизнеса в РФ

Как пишет издание “Новые Известия”, впервые вручение премии прошло еще в 2001 году. По словам директора премии “Медиа-Менеджер России” Екатерины Коляды, она необходима для того, чтобы у медиабизнеса появилась возможность ярко и громко заявлять о себе. “Нужно, чтобы с медиабизнесом считались так же, как с финансовой, фармацевтической, телекоммуникационной отраслями, где традиционно самые большие обороты. Важно заявлять о себе инвесторам, партнерам и государству”, - отметила Коляда.
Как подчеркнула директор премии, каталог номинантов премии - это энциклопедия медиабизнеса в РФ. Премия выделяет заслуги и достижения людей, рассказывает об их личном вкладе в тот или иной проект. Этим она отличается от специализированных изданий, где смотрят лишь на показатели компаний.
По словам Коляды, премия охватывает весь медийно-коммуникационный рынок. В числе номинантов как представители средств массовой информации, так и специалисты в сфере коммуникаций, работающие в компаниях. Эксперт отмечает: это дает возможность создать сильное экспертное сообщество, влияющее на процессы рынка, формирующее профессиональные стандарты и привлекающее талантливые кадры.
Уже состоялась защита проектов в категории "Устойчивое развитие и социальная ответственность бизнеса". По словам Коляды, в числе номинантов, кроме медиа, корпораций и государственных органов, есть и благотворительные фонды. По ее мнению, это говорит о высоком профессионализме работающих там специалистов.
"Благодаря премии они могут получить заслуженное признание, привлечь к участию в свои проекты дополнительные ресурсы, новых партнеров и участников", - сказала Коляда.
По ее словам, участники могут не только защитить работы, но и лично пообщаться со своими коллегами, рассказать об успехах, поделиться опытом. “Это дает рынку толчок в развитии в период пандемии”, - считает Коляда.
Победителей премии определит жюри, состоящее из представителей экспертного совета и лауреатов прошлых лет. Кроме того, отдать свой голос онлайн можно на сайте премии. В качестве информационного партнера премии по традиции выступает холдинг 1МI.