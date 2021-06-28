Экологические проекты Пермской ЦБК вызвали интерес на тематическом фестивале

Группа предприятий «ПЦБК» презентовала участникам прошедшего в Перми фестиваля «Живое все» свои экологические проекты, которые предназначены для реализации в рамках экозащитных и социальных программ.

Официальной делегации были представлены главные стенды предприятий и компаний, которые представляли свои проекты на экофесте. На стенде ПЦБК гости мероприятия могли ознакомиться с концепцией экологической политики компании. Ежегодно комбинат перерабатывает до 300 тысяч тонн макулатуры, из которой изготавливают новую, безопасную для окружающей среды продукцию — гофроупаковку. Как сообщает properm.ru, цеха предприятия оснащены локальными системами очистки, также проходит периодическое обновление производственных мощностей и модернизация очистных сооружений. Такие меры позволяют максимально снизить вредное воздействие на окружающую среду. Предприятие по своей инициативе начало регулярно замерять состав воздуха на территории Голованова. Эксперты независимой аккредитованной лаборатории не выявили превышения нормы предельно допустимых концентраций. ПЦБК активно участвует в реализации национального проекта «Экология» и продолжает реализовывать мероприятия в сфере защиты окружающей среды. Председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Александр Бойченко на торжественном открытии экофестиваля выступил с приветственной речью, отметив, что тема экологии важна и для Пермского края, и для страны в целом. Он подчеркнул, что на ближайшее время запланировано выполнение множества полезных инициатив. Депутат упомянул эффективную программу, которая сейчас обсуждается на площадке Законодательного собрания, — законопроект об охране зеленых территорий Прикамья. Вступление в силу данного закона поможет сохранить зеленые насаждения во всех муниципалитетах Пермского края. ПЦБК также организовала обширную деятельность, направленную на экопросвещение населения. Стартовал проект «Экодесант», который уже внедряется и на федеральном уровне. В Пермском крае и 12 субъектах РФ в организациях и учреждениях теперь установлены свыше 12 тысяч экопаков ПЦБК, предназначенных для сбора макулатуры. Также в Перми продолжает действовать пилотный проект по сбору макулатуры в спецконтейнеры, расположенные на придомовых участках. На экофестивале в рамках работы Школы экологических добровольцев (волонтеров) глава Союза активной молодежи (САМ) ПЦБК Алия Минабутдинова провела лекцию, посвященную специфике эковолонтерства — это общественное движение, которое возникло в Голованове благодаря предприятию. Ежегодно САМ организует массу мероприятий по экопросвещению, участвовать в которых могут школьники, представители общественных организаций и население микрорайона. Стенд ПЦБК, специально созданный для экофестиваля, представлял собой ряд многофункциональных зон, в том числе картонный замок, фотозону, зону для проведения мастер-классов, где дошкольники и младшие школьники могли попробовать себя в изготовлении поделок из гофрокартона, а волонтеры САМ приглашали желающих поучаствовать в эковикторине.

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