Инклюзивный центр поддержки семей появился в Нижнем Тагиле

Центр поддержки семей с особенными детьми в Нижнем Тагиле на улице Газетная, 25 организован под эгидой Уральского центра развития гражданских инициатив и социального партнерства — негосударственного поставщика социальных услуг. Он на протяжении четырех лет оказывает социальные услуги совершеннолетним гражданам на территории региона. С 2020 года центр вправе оказывать услуги и несовершеннолетним — детям с инвалидностью.
Центр социальной реабилитации для детей с нарушениями развития открылся в Нижнем Тагиле 1 мая 2021 года. С детьми и взрослыми у нас занимаются психологи, реабилитологи, логопеды, педагогические и медицинские работники. За оказание социальных услуг министерство социальной политики Свердловской области выплачивает нам субсидии, как поставщику соцуслуг, занесенному в соответствующий реестр поставщиков. Это значит, что для граждан эти услуги являются бесплатными, рассказал TagilCity.ru руководитель Центра поддержки семей воспитывающих особенных детей Алексей Новожилов.
В учреждении имеется дорогостоящее оборудование — сенсорно-динамический зал «Дом Совы» и специалист по сенсорной интеграции.
Как сообщил собеседник, на данный момент услуги в центре получают 7 тагильских детей с нарушениями здоровья. Большая часть из них — это жители Ленинского района, Вагонки и Тагилстроя.
В связи с тем, что спрос на услуги особенно заметен среди жителей Вагонки, сейчас решается вопрос о том, чтобы открыть подобный центр в этом районе города, отметил руководитель центра.
Как сообщили TagilCity.ru в пресс-службе министерства соцполитики Свердловской области, всего в регионе на данный момент работает 4 подобных реабилитационных центра, финансирующихся из средств областного бюджета (два в Екатеринбурге, по одному в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском). В 2020 году соцуслуги в них получили свыше 4,8 тысячи детей-инвалидов.
Очень важно, чтобы каждый ребенок, независимо от состояния здоровья мог жить полноценной жизнью. В целях реабилитации и социализации детей с особенностями развития в Свердловской области применяются современные реабилитационные технологии, повышается квалификация специалистов. Вложения в реабилитацию детей с нарушениями развития - это вложение в будущее страны, поддержание и развитие гуманистических тенденций нашего общества, отметила заместитель министра социальной политики Свердловской области Ирина Чернышова.