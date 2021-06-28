Инклюзивный центр поддержки семей появился в Нижнем Тагиле

Центр социальной реабилитации для детей с нарушениями развития открылся в Нижнем Тагиле 1 мая 2021 года. С детьми и взрослыми у нас занимаются психологи, реабилитологи, логопеды, педагогические и медицинские работники. За оказание социальных услуг министерство социальной политики Свердловской области выплачивает нам субсидии, как поставщику соцуслуг, занесенному в соответствующий реестр поставщиков. Это значит, что для граждан эти услуги являются бесплатными, рассказал TagilCity.ru руководитель Центра поддержки семей воспитывающих особенных детей Алексей Новожилов.