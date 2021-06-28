Из-за червей в еде в лагере под Анапой свердловчане намерены идти в суд

Свердловские школьники, вернувшиеся из лагеря «Жемчужина России» в Анапе, рассказали и показали родителям, чем их кормили. Они уверяют, что в еде были черви и опарыши, а многие дети три недели толком ничего не ели и голодали. Родители намерены идти в суд.

За жалобы на некачественную еду с червями свердловской школьнице в анапском лагере угрожали отправкой в изолятор. Недавно девочка вернулась домой и показала и рассказала родителям, чем их кормили в «Жемчужине России». Моя дочь была там три недели. Сначала она рассказала, что плохо кормят. Но ладно — ходим в магазин, выживаем. А потом позвонила и начала плакать: «Мы хотим есть». Там везде червяки, есть невозможно, рассказала мама девочки Е1. Женщина отметила, что у нее пятеро детей и каждый год они бывают в разных оздоровительных лагерях, но с такой ситуацией столкнулись впервые. Мириться с некачественным питанием и антисанитарией в лагере в Анапе родители не намерены, они планируют идти в суд. Напомним, из-за сообщений об антисанитарии уральские власти проверят лагерь в Анапе. Свердловское министерство образования связалось с представителем региона, который сопровождает детей, чтобы организовать детальную и комплексную проверку. Из-за сообщений об антисанитарии уральские власти проверят лагерь в Анапе

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