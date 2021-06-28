Обвиняемый в смерти мужчины и его детей в ДТП под Ивделем отдан под суд

Обвиняемый в смерти мужчины и его детей в ДТП под Ивделем отдан под суд
Обвиняемый в смерти мужчины и его детей в ДТП под Ивделем отдан под суд
Вчера, 22:42ОбществоФото: В. Н. Горелых
Главк МВД по Свердловской области направил в суд дело о ДТП под Ивделем, в котором погибли двое детей и их отец. В феврале столкнулись автомобили Toyota Land Cruser 100 и Kia Ceed.

На данный момент пять томов материалов уголовного дела были направлены для рассмотрения по существу в Ивдельский городской суд, рассказал TagilCity.ru начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото:В. Н. Горелых

Напомним, данные следствия гласят, что ДТП произошло 7 февраля 2021 года 116 км автодороги Ивдель — ХМАО. Было установлено, что водитель автомобиля Toyota Land Cruser 100 из Североуральска выехал на встречную полосу и врезался в Kia Ceed. Там ехала семья из Нягани. В ДТП погибла 8-летняя девочка, а ее 10-летняя сестра скончалась по пути в больницу. Отец умер в больнице 17 февраля.

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