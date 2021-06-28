От контроля за ношением масок Куйвашев отстранил росгвардейцев

От контроля за ношением масок Куйвашев отстранил росгвардейцев
От контроля за ношением масок Куйвашев отстранил росгвардейцев
Сегодня, 16:00ОбществоФото: Страница Евгения Куйвашева в Instagram
О том, как сотрудники министерства общественной безопасности проверяют соблюдение масочного режима в свердловских ТЦ и общественном транспорте, рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как отметил глава региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram, многие свердловчане расслабились в последние несколько месяцев и перестали соблюдать масочный режим в общественных местах.

То, как люди соблюдают меры эпидбезопасности, с начала прошлой недели проверяют сотрудники министерства общественной безопасности. Рейды в торговых центрах и общественном транспорте при участии Росгвардии проходят по поручению губернатора.

Я согласен с тем, что вооруженные сотрудники Росгвардии выглядят среди продуктов и вешалок с одеждой довольно устрашающе. Чтобы не пугать людей, я поручу сотрудникам министерства не брать с собой силовую поддержку и сосредоточиться на том, чтобы объяснять, почему нужно носить маски, даже если вы поставили прививку, написал Евгений Куйвашев.

Напомним, штрафы за отсутствие масок возвращаются в Свердловской области. Мониторинг ситуации по росту заболеваемости коронавирусной инфекцией показал, что вновь назрела необходимость применения наказаний за несоблюдение мер предострожности по распространению COVID-19, заявил губернатор Свердловской области.

Сюжеты:
ЕкатеринбургКоронавирус
Материалы по теме:
Евгений КуйвашевобществоРосгвардияторговые центрыобщественный транспорткоронавирусмасочный режим
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