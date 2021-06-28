Площадка для развития рационализаторского движения появится в Свердловской области

Свердловская область вошла в список пилотных регионов, где появится место для подготовки и развития рационализаторов. На данной площадке перенимать опыт смогут работники различных предприятий, в там числе и нижнетагильских, где рационализаторское движение развивается на протяжении многих десятилетий.

Например, на Уралвагонзаводе действует система мотивации для технического творчества сотрудников на производстве. На предприятии ежегодно проходит смотр-конкурс рационализаторской деятельности. В 2020 году по его результатам были отмечены 26 работников. По итогам 2020 года, УВЗ внедрил в производство 234 рационализаторских предложения, экономия от которых составила более 45 млн рублей. Прирост экономического эффекта составил 32% к показателям прошлого года. В 2019 году рационализаторы сэкономили предприятию 31 млн рублей, в 2018-м — 21,7 млн рублей,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе предприятия. На ЕВРАЗ НТМК экономический эффект от внедренных на предприятии запатентованных изобретений за пять лет составил более 300 млн рублей. В последние годы изобретательская деятельность металлургов увеличилась в 1,5 раза благодаря рационализаторскому инструменту «Фабрика идей», внедренному в каждом цехе. В 2019 году сотрудники комбината внесли 1300 рацпредложений, подали 14 заявок на изобретения, получили два патента на способ маркировки бандажей и современную систему аспирации на доменной печи № 7. Развитие рационализаторства — одна из приоритетных задач правительства региона. Для этого в Свердловской области на площадке в Верхней Салде особой экономической зоны «Титановая долина» откроется Точка кипения Hi-Tech. Повышение эффективности бизнеса — одна из ключевых задач, поставленных губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, поэтому регион активно включился в возрождение движения рационализаторов, инициированного агентством «Ворлдскиллс Россия». В Точке кипения Hi-Tech сотрудники самых разных предприятий смогут перенимать лучший опыт и совместно в сжатые сроки находить решения для прорывных улучшений на производстве,рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

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