Припарковавшие катафалки у бара в Нижнем Тагиле водители оштрафованы

Мужчина называл себя директором ритуального агентства и, затаив обиду на сотрудников ресторана, перегородил подход двумя катафалками. После того, как водители припарковались у входа в бар, мужчина забрал у них ключи, рассказал TagilCity.ru один из сотрудников заведения по имени Антон.