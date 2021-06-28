Припарковавшие катафалки у бара в Нижнем Тагиле водители оштрафованы

Припарковавшие катафалки у бара в Нижнем Тагиле водители оштрафованы
Припарковавшие катафалки у бара в Нижнем Тагиле водители оштрафованы
Сегодня, 16:50ОбществоФото: Антон Барышников
Водителей, которые ночью 27 июня припарковали у дверей бара-ресторана «Небар» в Нижнем Тагиле катафалки, оштрафованы за нарушение ПДД.

Ко входу в нижнетагильский «Небар» в Нижнем Тагиле вызвал катафалк один из нетрезвых посетителей, которого не пустили в заведение ранним утром 27 июня.

Мужчина называл себя директором ритуального агентства и, затаив обиду на сотрудников ресторана, перегородил подход двумя катафалками. После того, как водители припарковались у входа в бар, мужчина забрал у них ключи, рассказал TagilCity.ru один из сотрудников заведения по имени Антон.

К месту инцидента были вызваны сотрудники Госавтоинспекции. Только после их появления автомобили ритуального агентства были убраны.

Как сообщили TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, оба водителя катафалков были привлечены к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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Нижний Тагил
ГИБДДобществонарушение ПДДбаркатафалкНижний Тагил
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