Татьяна Минеева рассказала о победе в деле об отмене штрафа в 90 млн рублей

Татьяна Минеева сообщила о том, что ей удалось отстоять дело, связанное с защитой прав предпринимателей. Уполномоченному по защите прав предпринимателей Москвы удалось добиться отмены штрафы в 90 млн рублей.

За первую половину 2021 года было выиграно 57 дел, связанных с защитой бизнеса. Из них 41 случай касался восстановления прав и законных интересов бизнес-сообщества (на 10 случаев распространялась уголовно-правовая сфера). Еще 16 эпизодов были связаны с реализацией инициатив, пишет gorod55.ru. Татьяна Минеева рассказала об аннулировании штрафа, который назначили гостиничному комплексу “Измайлово” - символу одноименного района. Бизнес-омбудсмен рассказала об обращении, которое на ее имя направил генеральный директор одной из гостиниц комплекса - “Вега”. Он сообщил, что в течение длительного времени “Мосводоканал” каждый месяц проводил проверки сточных вод комплекса и обнаружил запрещенные к сбросу вещества. Важно отметить, что данный результат показали исследования, проведенные лабораторией “Мосводоканала”. По данным проверки “Мосводоканал” выставил “Веге” претензии на 90 млн рублей. Это должно было, по заявлению организации, компенсировать негативное влияние на систему водоотведения. По словам Татьяны Минеевой, штраф такого размера привел бы к закрытию гостиницы, тем более что в постпандемийный период для сферы гостиничного бизнеса в целом настали не самые прибыльные времена. Выяснилось, что отель сам следил за качеством воды и проводил проверки, в ходе которых выяснилось, что запрещенных веществ не обнаружено. При этом данные исследования проводили сторонние независимые лаборатории. Получив обращение генерального директора гостиницы, Татьяна Минеева незамедлительно отреагировала на него. Она вмешалась в ход дела и добилась отмены штрафных санкций. Арбитражный суд отказал во взыскании платы в 90 млн рублей с “Измайлово”, гостиница продолжает занимать 9-е место в рейтинге крупнейших отелей мира и принимает гостей в обычном режиме. Ранее Татьяна Минеева неоднократно называла поддержку малого и среднего бизнеса ключевой задачей государства на фоне разрушительных последствий пандемии. Также она отмечала, что коронавирус и связанный с ним кризис нанесли по бизнесу серьезный удар, однако разработанная властями система мер поддержки помогает ему восстанавливать прежние показатели. Также бизнес-омбудсмен говорила о том, что нужно приостановить плановые и внеплановые проверки до момента, когда бизнес восстановиться после пандемии. По мнению Татьяны Минеевой, пандемия продемонстрировала проблемы, с которыми далее необходимо работать. Среди них, например, стремление предпринимателей вывести бизнес в тень.

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