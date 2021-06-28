Трупы животных обнаружены в морозилках ЦПКиО в Екатеринбурге

Трупы животных обнаружены в морозилках ЦПКиО в Екатеринбурге
Трупы животных обнаружены в морозилках ЦПКиО в Екатеринбурге
Сегодня, 11:58ОбществоФото: Яндекс.Карты
Трупы умерших питомцев с осени 2020 года хранят в холодильниках, расположенных рядом со зданием администрации ЦПКиО в Екатеринбурге.

О факте хранения трупов животных в Центральном парке культуры и отдыха в Екатеринбурге сообщил информированный источник 66.ru.

Он заявил, что туши принадлежат погибшим питомцам с фермы «Морковкино» — контактного зоопарка, действующего на территории парка. По его словам, тела страуса, павлина и карликовой свиньи хранятся в морозильных камерах с осени 2020 года. А по вопросам утилизации трупов животных в ветслужбу представители парка не обращались потому, что минипиги (карликовые свиньи) подвержены свиному гриппу и держать их в контактных зоопарках запрещено.

Уже нарушены все сроки и закон по утилизации трупов. Животных нет, и документов по их утилизации тоже нет, отметил источник 66.ru.

Страус и павлин погибли от естественных причин, а минипига на ферме давно не держали, прокомментировали в ЦПКиО. Однако факт хранения мертвых питомцев в морозилках там обсуждать отказались.

Напомним, семейство лис поселилось на электрической подстанции в районе Широкой Речки в Екатеринбурге. Животных, гуляющих по объекту под напряжением, заметили сотрудники.

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Екатеринбург
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